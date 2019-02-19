‘Müge Anlı İle Tatlı Sert’ten açıklama: Ekibimiz tamamen gazetecilerden oluşuyor

Sayın Diken Editörü



İnternet sitenizde 18 Şubat Pazartesi günü Minez Bayülgen imzasıyla “Reality şovların perde arkası” başlığıyla yayınlanan söyleşide programımızla ilgili bazı değerlendirmelere yer verilmiştir.



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Eski bir yargı muhabiri olduğundan söz edilen Ayfer Çalıkıran’ın yorumları kendisini ve daha önce çalıştığını ifade ettiği TV programlarını bağlamaktadır. Bilinmesini isteriz ki, 13 yılı geride bırakan programımızın haber ve araştırma ekibinde hiçbir zaman emniyet ve yargı mensubu çalışmamıştır. Çeyrek yüzyılı aşan bir gazetecilik ve TV deneyimine sahip Müge Anlı’nın yönetimindeki ekibimizin tamamı gazetecilerden oluşmaktadır. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, evrensel gazetecilik ve yayıncılık ilkeleri çerçevesinde hazırlanmakta ve yine kendini sadece bu ilkelere bağlı hissetmektedir.



Benzer içeriğe sahip programlardaki deneyimlerinden bahseden gazetecinin programımızın hazırlık ve yayın süreciyle ilgili bir bilgi sahibi olmadığı açıktır. Sayın Çalıkıran’ın programımızda hiçbir zaman çalışmadığı için haber dosyalarımızın ve konularımızın ne tür süreçlerden sonra ekrana geldiği noktasında değerlendirme yapması da doğru değildir. Yıllardır istikrarlı bir şekilde zirvede yer alan programımızın başarısı, başta Müge Anlı olmak üzere tüm ekibin özverili çalışması sayesindedir.



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Yine söyleşide yer alan ve düzeltilmesi gereken bir diğer konu da, emniyet ve yargı mensupları tarafından çözülen cinayet dosyalarının ekrana taşındığı iddiasıdır. Programımızda cinayet dosyaları kendi ekiplerimizin araştırması ile aydınlatılmaktadır. Çözülen tüm dosyalarda da emek, bilgi, tecrübe ve araştırma vardır. Programımızın başarısı, söyleşide iddia edildiği gibi olmayan ilişkilerin sonucunda değil emeğimizin ve çalışmamızın sonucundadır.



Programımızın dikkatli izleyicilerinin ve her zaman ilgiyle takip eden meslektaşlarımızın farkında olduğu bu gerçeğin bir kez daha altını çizerken, mesleki başarımıza gölge düşürmeyi amaçlayan ve hangi maksatla, kim ve kimler tarafından yaptırıldığını bilemediğimiz bu açıklamaların düzeltilmesini bekliyor, konuyla ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızın bilinmesini istiyoruz.



Okuyucularınıza olan saygımızın gereği yaptığımız bu açıklamamıza internet sitenizde yer vermenizi rica ederiz. Saygılarımızla…



Mavi Klaket Film Ltd. Şti.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı

Yapımcı Şirket

