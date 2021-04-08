Müftüoğlu’dan mutant uyarısı: Bu belirtileri yaşayan test yaptırsın

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Türkiye’de giderek yayılan Britanya mutasyonunun farklı belirtilerine dikkat çekti.

Fotoğraf: DHA

Köşesinde Britanya mutantının yalnızca daha kolay bulaşmadığını belirten profesör, yeni virüsün hastalık tablosunda farklı bazı belirtiler olduğunu ifade etti.

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Covid-19’da sık görülen belirtileri hatırlatan Müftüoğlu şunları yazdı: “Daha önceki vakalarda çok sık görülen ateş, öksürük ve benzeri belirtiler yerlerini İngiliz mutantı virüsüne yakalananlarda hapşırma, geniz ve burun akıntısı, iştahsızlık ve titreme gibi daha önce pek de alışık olmadığımız yeni belirtilere bırakmış gibi görünüyor. Daha doğrusu Covid-19’un eski işaretlerine ek olarak son zamanlarda bu dört belirtiye de sık sık rastlıyoruz. Bu nedenle hapşırma, burun akıntısı, boğazda yanma gibi klasik nezle belirtisi yaşayanların da muhtemel bir Covid-19 enfeksiyonunu erken yakalayabilmek amacıyla vakit geçirmeden bir PCR testinden geçmelerinde fayda var.”