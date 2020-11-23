Müftüoğlu: 10 milyon doz Çin aşısı yolda; ücretsiz yapılacak; önce sağlıkçılar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ‘corona’ aşısıyla ilgili merak edilen soruların bir kısmını yanıtladı.

Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu, Koca’ya yönelttiği soruların yanıtını köşesine taşıdı.

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Buna göre Çinli şirket Sinovac ile görüşmeler tamamlandı, gerekli yasal süreçler bitirilerek imzalar atıldı.

“İlk uygulamalar için de 10 milyon doz aşı çoktan yola çıkmış” diyen Müftüoğlu aşılamada önceliğin sağlık çalışanlarına verileceğini belirtti.

Daha sonra sıra kronik hastalara ve diğer risk gruplarına sıra gelecek.

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Aşılamada toplam sayı 50 milyon doza kadar çıkabilecek.

Aşı, ücretsiz yapılacak.

Bu arada başka üreticilerin ürettiği farklı aşılar için ruhsatlandırma işlemleri de devam edecek. Ruhsatlandırma tamamlanınca da söz konusu aşıların eczanelerde ücretli olarak satılmasına izin verilecek.

Bakan Koca, Müftüğolu’nun aktarımına göre, özellikle risk grubunda olup da aşıya ulaşma imkanı olmayanların merak etmemesini, devletin onlara aşıyı ücretsiz ulaştırma gayreti ve garantisi içinde olacağının altını ısrarla çizdi.