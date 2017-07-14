Müftülükten Kuran kursunda çocuklara ‘değerler eğitimi’: Geç kalan arkadaşınızı tokatlayın

Ağrı Müftülüğü’nün yaz Kuran kursunda öğrencilere değerler eğitimini birbirlerine şiddet göstermelerine teşvik ederek verdiği iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı yaz kurslarından biri için Ağrı Müftülüğü’nün hazırladığı sunumda dikkat çekici bilgiler yer aldı.

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‘Geç kalanı tokatla’

Sunumda yer alan ‘Öğretici güven vermelidir’ başlığında din görevlilerinin geç kalan çocuklara yaptırım olarak birbirlerini tokatlamalarını isteyebileceği belirtildi.

Bu uygulama, “Öğretici kursa geç gelen öğrencilere karşılıklı olarak birbirlerine tokat atmalarını ister ve uygulatır” ifadesiyle anlatıldı.

Kurstaki din görevlilerinin öğrencilere güven vermesi gerektiği belirtilen sunumda, bunun sağlanması için tuhaf örnekler verilmeye devam etti: “Birkaç gün sonra öğretici kursa geç gelir, öğrenci söz hakkı ister: Hocam biz geç gelince birbirimize tokat attık. Siz geç geldiniz ve burada başka bir öğretmen de yok. Size kim tokat atacak?”

Öğrencilerin böylece öğreticiyi sorgulayabileceği öne sürüldü.

Çoban müftü

Ağrı Müftülüğü’nün 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonu nedeniyle 4-6 yaş Kuran kursu öğrencileri için düzenlediği etkinlikte Müftü İbrahim Gemici’nin sözleri de benzer tuhaflıktaydı.

Müftü şöyle konuştu: “Bize emanet edilen çocuklarımızı fıtratlarına uygun eğitmemiz gerekir. Hepimiz çobanız ve mahiyetimizde olanlardan sorumluyuz. Onlara en iyi hediyemiz İslam ahlakını vermektir.”