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Yaramazlara biraz batar!

Müftülükten ezana ‘mesai’ ayarı: İmsak vaktinde okunacak

İstanbul müftülüğü, kış günlerinde namaz sonrasında mesaiye yetişemediğini belirten İstanbulluların talebi üzerine sabah ezanının imsak vaktinde okunacağını, namazın ezandan yarım saat sonra kılınacağını açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

Müftülük, kış günlerinde işe vaktinde gitme konusunda sorun yaşayanların isteğini isteğini göz önüne alarak ezan saatinde değişiklik yapıldığını duyurduğu açıklamada yeni uygulamanın yarın (20 Kasım) başlayacağını bildirdi.

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Sabah namazı imsakla güneşin doğuşuna kadar olan süre içinde kılınabiliyor -örneğin bugün için İstanbul’da imsak vakti 06:20’ydi; güneşin doğduğu saat ise 07:48. Ezan imsaktan bir süre sonra okunuyordu yeni düzenlemeyle imsakla aynı vakte alındı.

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