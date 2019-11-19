Müftülükten ezana ‘mesai’ ayarı: İmsak vaktinde okunacak

İstanbul müftülüğü, kış günlerinde namaz sonrasında mesaiye yetişemediğini belirten İstanbulluların talebi üzerine sabah ezanının imsak vaktinde okunacağını, namazın ezandan yarım saat sonra kılınacağını açıkladı.
Müftülük, kış günlerinde işe vaktinde gitme konusunda sorun yaşayanların isteğini isteğini göz önüne alarak ezan saatinde değişiklik yapıldığını duyurduğu açıklamada yeni uygulamanın yarın (20 Kasım) başlayacağını bildirdi.
Sabah namazı imsakla güneşin doğuşuna kadar olan süre içinde kılınabiliyor -örneğin bugün için İstanbul’da imsak vakti 06:20’ydi; güneşin doğduğu saat ise 07:48. Ezan imsaktan bir süre sonra okunuyordu yeni düzenlemeyle imsakla aynı vakte alındı.