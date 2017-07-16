Müftülük pedagojide sınıfta kaldı: Çocuklara kendinizi sevdirmek için dokunun, sarılın, öpün

Müftülüklere bağlı yaz Kuran kurslarında eğitimcilere verilen tavsiyeler tepki çekmeye devam ediyor.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre Mersin Müftülüğü’nün kurs öğreticilerine verilen seminerde “Kendinizi sevdirmek için” başlığı altında eğitimcilere “Dokunmak, başını, yanaklarını okşamak, sarılmak, öpmek” gibi davranışlarda bulunmaları önerildi.

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‘Herkesle yapılabilir diye algılayabilir’

Ancak uzmanlara göre çocuklarla eğiticilerin temas yoluyla iletişim kurması, çocukların temas ile cinsel saldırı arasındaki farkı anlayamaması nedeniyle oldukça zararlı.

Sunumda din eğiticilerine böyle bir tavsiye verilmesinin gerekçesi ‘kendinizi sevdirmek için’ olarak gösterildi. Psikolok İlknur Efeçınar, doktorların bile çocukları ancak aileleri yanlarındayken muayene edebileceğini belirtirken “Dokunmak çok sevdiği birisinden geliyorsa ve bir iletişim biçimi olarak anlıyorsa, herkesle yapılabilir diye algılayabilir. Anne babalara da çocukları dudaklarından öpmemeleri tavsiyesinde bulunuruz” diye konuştu.

‘Fiziksel temas doğru değil’

Eğitim bilimci Prof. Dr. Nejla Kurul ise, çocukların fiziksel temastaki farkları ayırt edemeyeceğini vurgulayarak şöyle konuştu: “Fiziksel temas, çocuğun gelişimi açısından doğru olmayan bir yöntem. Çocuklara bedeninin kendisine ait olduğunu anlatılması ve birincil ilişkilerin dışında ‘dur, yapma, dokunmanı istemiyorum’ diyebileceği bir eğitim tarzı gerekiyor. Çocuk herkesin kendisini sevdiğini düşünüyor, ayırt edemiyor. Bireyleri tanıması ve ayırt edebilmesi için çocukların küçük yaşlardan itibaren eğitilmeleri gerekiyor. Çocuğun bireysel gelişimi açısından aileden başlayarak eğitim vermek ve çocukları nesne değil özne olarak görmek gerekiyor.”