Müftülük nikahı tartışması Nevzat Çiçek’e program terk ettirdi: Sinirlerime hakim olamadım, özür dilerim

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Gazeteci Nevzat Çiçek, müftülerin nikah kıymasının önünü açan düzenlemenin konuşulduğu CNN Türk yayınında sinirlenip programı terk etti.

Şirin Payzın’ın yönettiği ‘Ne Oluyor?’ programına konuk olarak katılan Çiçek, diğer konuklardan Elif Dördüncü Aydemir’le tartıştı. Müftülük nikahı konusunda Aydemir’in sözlerine, “Türkiye’nin gerçekleriyle uygun değil” diye karşı çıkan Çiçek, “Daha mevcut yasayı görmemişken hangi kadın hakları” diye itiraz etti.

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Süren tartışma sonunda “Sanki bu ülkenin demokratı sizsiniz, kendimi bu ülkenin kast sisteminde hissettim” diyen Çiçek’le Aydemir arasında bir de ‘vatanseverlik-teröristlik’ tartışması koptu.

“Ben son derece vatanseverim” diyen Aydemir’e yanıt veren Çiçek, “Ha ben teröristim” dedi ve ardından yayını terk etti.

Çiçek, daha sonra Twitter hesabından hem programın sunucusu Payzın hem de izleyenlerden özür diledi.

Bu ülkenin ihtiyacı olan konuşma iklimine vicdanımla katkı vermeye çalıştım

Bugün de öyle yapmaya çalıştım ama sinirlerime hakim olamadım — NEVZAT ÇİÇEK (@nevzatcicek) August 1, 2017

Bu nedenle kamuoyu önündeki bizlerin daha sakin daha düzeyli tartışması gerekiyor…

Bunu bu gece başaramadığım için şahsım adına bizi — NEVZAT ÇİÇEK (@nevzatcicek) August 1, 2017

İzleyen herkesten kendi meslektaşımı zor durumda bıraktığım için @siring'dan ve bugüne kadar bana hep özgür konuşma imkanı tanıyan — NEVZAT ÇİÇEK (@nevzatcicek) August 1, 2017

CNN Türk kanalından ve ders verdiğim iletişim öğrencilerimden özür dilerim…

Niye bu kadar sinirlendiğimi çok düşündüm anladım ki artık — NEVZAT ÇİÇEK (@nevzatcicek) August 1, 2017

herkes bir kalıba önyargılarla sokmaya çalışıyor…

Bu ülke de empatiyi ve tepeden bakmamayı inşallah sağlarız… — NEVZAT ÇİÇEK (@nevzatcicek) August 1, 2017

Nevzat Çiçek, ana akım haber kanallarındaki tartışma programlarına hangi konu tartışılırsa tartışılsın sık sık katılan birkaç isimden biri.