Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Müftülük nikahı tartışması Nevzat Çiçek’e program terk ettirdi: Sinirlerime hakim olamadım, özür dilerim

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Gazeteci Nevzat Çiçek, müftülerin nikah kıymasının önünü açan düzenlemenin konuşulduğu CNN Türk yayınında sinirlenip programı terk etti.

Şirin Payzın’ın yönettiği ‘Ne Oluyor?’ programına konuk olarak katılan Çiçek, diğer konuklardan Elif Dördüncü Aydemir’le tartıştı. Müftülük nikahı konusunda Aydemir’in sözlerine, “Türkiye’nin gerçekleriyle uygun değil” diye karşı çıkan Çiçek, “Daha mevcut yasayı görmemişken hangi kadın hakları” diye itiraz etti.

Reklam

Süren tartışma sonunda “Sanki bu ülkenin demokratı sizsiniz, kendimi bu ülkenin kast sisteminde hissettim” diyen Çiçek’le Aydemir arasında bir de ‘vatanseverlik-teröristlik’ tartışması koptu.

“Ben son derece vatanseverim” diyen Aydemir’e yanıt veren Çiçek, “Ha ben teröristim” dedi ve ardından yayını terk etti.

Çiçek, daha sonra Twitter hesabından hem programın sunucusu Payzın hem de izleyenlerden özür diledi.

Nevzat Çiçek, ana akım haber kanallarındaki tartışma programlarına hangi konu tartışılırsa tartışılsın sık sık katılan birkaç isimden biri.

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

MEB’den anahtar teslim: 1000’e yakın Halk Eğitim kursu Ensar Vakfı’na emanet

Milli Eğitim Bakanlığı ile Karaman’da ‘istismar skandalıyla’ bilinen Ensar Vakfı arasında yaygın eğitime yönelik bir protokol imzalandığı ortaya çıktı. Cumhuriyet’ten Çiğdem Toker’in aktardığına göre, Ensar Vakfı, 1ooo’e yakın Halk Eğitim Merkezleri’nde (HEM) ortaöğretim öğrencilerinden, her yaşta yurttaşa farklı alanlarda kurs verebilecek, üstelik kendi müfredatını da oluşturabilecek. Kapsamı geniş   Toker, protokolün detaylarını yazısında şöyle anlattı: […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...