Müftü nikahının kuralları belirlendi: Nikah duasında Hz. Ali, Adem ve Havva var

Diyanet İşleri Başkanlığı, aralık başında yasalaştırılan müftülere nikah yetkisiyle ilgili tören kuralları ve bürokratik prosedürü belirleyerek bir genelgeyle tüm teşkilatlarına gönderdi.

Genelgeye göre müftüler, nikah yetkilerini görev yaptıkları il, ilçe, belediye ve köy sınırları dışında kullanamayacak. Eşlerden birinin yabancı uyruklu olması halinde müftülüklerin evlendirme yetkisi yok.

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Müftünün evlenme başvurularını kabul etme, evlenme dosyasını hazırlama, evlenmeyi gerçekleştirme, aile cüzdanını düzenleyip verme, evlenme bildirimi düzenleyerek bunu nüfus müdürlüğüne bildirme gibi görev, yetki ve sorumlulukları da olacak.

Müftü irade görmezse nikahı iptal edecek

Müftüler, evliliğe ilişkin sunulan belgeleri inceledikten sonra evliliğe engel durum tespit ederse işlemi yapmayı reddedebilecek.

Evlilik yapılırken taraflardan birinin, iradesinin serbestçe açıklanmasını engelleyici ruh hali içinde bulunduğu davranışlarından açıkça anlaşılırsa müftü, bu durumu taraflara bildirerek işlemi erteleyebilecek.

Müftüler evlenme törenini, ilgili makamlarca bu iş için tahsis edilen resmi salon veya yerlerde, tarafların istemesi halinde ise özel bina veya salonlarda, ikametgahlarda yapabilecek.

Resmi nikah duası

Müftülerin tören sonunda yapacağı nikah duası ise genelgede şöyle yazıldı: “Allah’ım, bu evlilik akdini mübarek eyle. Onları geçimsizlik ve ayrılıktan muhafaza eyle. Bu çiftlerin arasında Hazreti Adem ile Hazreti Havva Peygamberimiz, Hazreti Muhammed ile annemiz Hazreti Hatice ve Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma arasındaki sevgi, ülfet ve muhabbeti var eyle. Allah’ım, bu çifte salih çocuklar, bereketli ömürler ve geçim kolaylığı ihsan eyle.”

Din adamının nikahta yapacağı konuşma

Genelgede, resmi işlemler bittikten sonra müftülerin törenlerde çift ve davetlilere yönelik ailenin önemi hakkında yapacakları örnek konuşma metni de yer aldı.

Konuşma metninde ailenin, önemi vurgulandıktan sonra şöyle deniyor: “İnsanın yeryüzü serüveni Hazreti Adem ve eşi Havva ile bir aile olarak başlamıştır. Rabbimiz, adeta dünyada cennet huzurundan bir nebze hissedelim diye bizlere aile olmayı emretmiş, vedud ismi celilinden meveddet gibi katıksız ve karşılıksız bir sevgiyi, varlığının bir delili olarak aileye lütfetmiştir. Bunun için bir ailede anne, baba, eş, çocuk ve kardeş olmak, insana bahşedilen en büyük nimetlerdendir. Zira bir annenin kalbinin derinliklerindeki sevgi ve özlem, bir baba yüreğinin genişliği, eşler arasındaki sadakatin derinliği, bir evladın anne-babaya gösterdiği saygının asaleti, ancak bir aile olmakla anlaşılabilir.”