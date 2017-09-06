Müfredattan seçmeler: Dokuz yaşındakilere ders kitabında başkanlık propagandası

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İlkokul 4’üncü sınıf öğrencileri için hazırlanan ders kitabında başkanlık sistemi propagandası yapıldı.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre Sosyal Bilgiler dersi kitabında 16 Nisan’da oylanan yeni sistem ‘reform’ olarak adlandırıldı.

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Başkanlık sistemine dair kitapta şunlar kaydedildi: “Anayasa değişikliğiyle getirilen yeni sistem, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını da tahkim etmiştir. Kuvvetler arasındaki ayrımın çizgileri net olarak belirlenmiş, siyasi istikrar garanti altına alınmış, demokratik yönetim güçlendirilmiştir. Yeni sistemle birlikte halkın seçtiği milletvekilleri sadece yasama görevi yapacak, yine halkın seçtiği cumhurbaşkanları da yalnızca yürütme faaliyetini yerine getirecektir.”

Kitapta ‘Ak Saray’ın fotoğrafına da yer verilirken, Meclis’in açılışı yarım sayfayla geçiştirildi.

‘Başkomutanımız’

Darbe girişiminin üç sayfada anlatıldığı kitapta, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın halkı darbecilere direnmeye çağırmasından şöyle bahsedildi: “Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla inancını, vatanını, milletini, demokrasiyi ve hukuk devletini savunmak üzere ülkemizin her yerinde milyonlarca insan sokaklara döküldü, darbe tehdidi gelebilecek yerleri kuşattı. O gece Çanakkale ruhu yüzyıl sonra yeniden canlandı ve tarihe altın harflerle geçen bir direniş, diriliş, yükseliş öyküsüne hayat verdi. Aziz milletimizin demokrasisine, bağımsızlığına, bayrağına, vatanına sahip çıkmasının ifadesi olan bu zafer, Çanakkale’de yazılan, Milli Mücadele’de tekrar eden bir destanın devamıdır.”

‘Mücadele sürüyor’

Kitapta, darbe girişimi sonrası bir ay süren Demokrasi Nöbetleri’ne değinilerek “Hükümetimiz, aziz milletimizin desteğiyle geri püskürtülen bu hain darbe girişiminden sonra, FETÖ terör örgütüne yönelik mücadelesini genişleterek, darbeci hainlerin ve onlarla işbirliği yapanların süratle adalete teslim edilmesi sağladı. Devlet ve toplum hayatımızın FETÖ terör örgütünden temizlenmesine yönelik mücadele devam ediyor” dendi.

‘Özgürlüğümüz olur muydu?’

Kitapta tartışma olarak “15 Temmuz’da teröristler başarılı olsaydı bireysel özgürlüğümüz olabilecek miydi?”, “15 Temmuz’da demokrasi ve vatanına sahip çıkan vatandaşlarımız hangi duygu ve düşüncelerle hareket etmişlerdir?” sorularına da yer verilirken, ’15 Temmuz’da milletin gösterdiği kahramanlığı anlatan bir afişin hazırlanması’ ve ’15 Temmuz şehit ve gazilerine ülke için yaptıklarından dolayı şükranları anlatan birer mektup yazmaları’ istendi.

Erdoğan yorumu

Öte yandan 11’inci sınıflara yönelik ‘Hz. Muhammed’in Hayatı’ ders kitabında da Erdoğan’ın 15 Temmuz’dan dört gün sonra yaptığı konuşmanın ‘toplumsal barış ve huzur ortamı’ açısından yorumlanması istendi.