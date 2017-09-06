Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Müfredata eklenen sinemacı Koçak Atatürk’ün çıkarılmasından üzgün: Nefes alıyorsam onun sayesinde

Share1
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 1

 

5’inci sınıf sosyal bilgiler kitabında kendisine geniş yer verilen yönetmen, oyun yazarı ve oyuncu Ümmiye Koçak, müfredata eklenmesine çok sevindiğini ancak Atatürk’le ilgili konuların çıkarılmasına üzüldüğünü söyledi.

Fotoğraflar: DHA

New York Avrasya Film Festivali’nde ‘Sinemada En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı Ödülü’nü alan ve Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’nun kurucusu olan Ümmiye Koçak’a, 5. sınıf sosyal bilgiler kitabında geniş yer verilmişti.

Reklam

Aynı kitaptan, ‘Atatürkçülüğü ve Atatürk İnkılaplarını Öğreniyorum’ ve ‘Atatürk İlke ve İnkılapları’ bölümleri çıkarılmış, Atatürk’le ilgili metne, başkentin neden Ankara olması gerektiği konusu açıklanırken yer verilmişti.

‘Dünümüzü hatırlamazsak biz de unutuluruz’

DHA’ya konuşan Koçak, müfredatta yer almasının kendisini sevindirdiğini belirterek şunları söyledi:“Televizyondan basından gördüm. Sevinmemek mümkün değil. Çok sevindim, gurur verici bir şey. Tek hayalim çocuklara ve çok büyük bir kitleye ulaşmaktı. Çocukların ders kitaplarında olmak onur ve gurur verici bir şeydir. Çünkü hayalim de buydu. Torunlarıma iyi bir isim bırakmaktı. Ama üzülmedim mi tabi ki üzüldüm. Çünkü şöyle denildi: Müfredatta değişiklikler oldu, Ümmiye Koçak müfredatta konuldu, Atatürk kaldırıldı.”

Bunun ne derece doğru olup olmadığını bilmediğini kaydeden Koçak, Çünkü Atatürk’ümüzü inkar etmek mümkün değil. Dünümüzü hatırlamasak, unutursak, yarın öbür gün biz de dün olacağız, unutuluruz. Biz geçmişimize sahip çıkalım ki geleceğimize de başkaları sahip çıksın. Onun için herkesin yeri ayrıdır, Atatürk’ümüzün yeri bambaşkadır” diye konuştu.

‘Nefes alıyorsam Atatürk sayesinde’

Kendisini Atatürkçü, çağdaş, laik bir Anadolu kadını olarak nitelendiren Koçak şöyle devam etti: “Bugün nefes alıyorsam Atatürk’ün sayesinde alıyorum. Bize kadınlık haklarımızı ilk önce Atatürk verdi. Biz bugünlere kolay gelmedik. Kız çocuklarının diri diri toprağa konulduğu tarihten bu yana mücadele ediyoruz. Biz geçmişimizin iyiliklerini de kötülüklerini de unutmamalıyız. Onun için ne geçmişimizdeki kahramanları, ne Atatürk’ü ne de bugün ki kahramanlarımızı unutmamalıyız.”

5’nci sınıf Sosyal Bilgiler kitabı: Atatürk çıktı, Arap turistlerin Rize tercihi vurgulandı

Bakan ‘iddialı’: Yeni müfredatla en çağdaş, en bilimsel eğitimi veriyoruz

Yeni müfredatın Biyoloji kitabı: Teoriler reddedilebilir, asla kanuna dönüşmez

Bakan yeni müfredatı savundu: Gereksiz konuları çıkardık

Yeni müfredatın Türkçe kitabı: ‘Darbe, sinsi, zalim, şehadet’i tanımlayınız

Ama müfredatta yok: Bakan evrime karşı değilmiş

Bakan müfredatı savundu: Atatürk’e dair öğretilmesi gerekip çıkarılan konu yok

Yeni müfredata tepki: ‘Evrim Ağacı’, liselilere internetten evrim dersi veriyor

CHP yeni müfredatı kabul etmedi: Türkiye bu deli gömleğine sığmaz

Üç bilim derneğinden ortak bildiri: Müfredat evrensel standartların çok altında

Bakan yeni müfredattaki cihat kavramını ‘açtı’: Rahatsızlık duymayın, dinimizde var

İşte yeni müfredat: ‘FETÖ,’ IŞİD, PKK, 15 Temmuz, cihat…

Share1
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 1

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...