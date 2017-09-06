Müfredata eklenen sinemacı Koçak Atatürk’ün çıkarılmasından üzgün: Nefes alıyorsam onun sayesinde

5’inci sınıf sosyal bilgiler kitabında kendisine geniş yer verilen yönetmen, oyun yazarı ve oyuncu Ümmiye Koçak, müfredata eklenmesine çok sevindiğini ancak Atatürk’le ilgili konuların çıkarılmasına üzüldüğünü söyledi.

New York Avrasya Film Festivali’nde ‘Sinemada En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı Ödülü’nü alan ve Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’nun kurucusu olan Ümmiye Koçak’a, 5. sınıf sosyal bilgiler kitabında geniş yer verilmişti.

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Aynı kitaptan, ‘Atatürkçülüğü ve Atatürk İnkılaplarını Öğreniyorum’ ve ‘Atatürk İlke ve İnkılapları’ bölümleri çıkarılmış, Atatürk’le ilgili metne, başkentin neden Ankara olması gerektiği konusu açıklanırken yer verilmişti.

‘Dünümüzü hatırlamazsak biz de unutuluruz’

DHA’ya konuşan Koçak, müfredatta yer almasının kendisini sevindirdiğini belirterek şunları söyledi:“Televizyondan basından gördüm. Sevinmemek mümkün değil. Çok sevindim, gurur verici bir şey. Tek hayalim çocuklara ve çok büyük bir kitleye ulaşmaktı. Çocukların ders kitaplarında olmak onur ve gurur verici bir şeydir. Çünkü hayalim de buydu. Torunlarıma iyi bir isim bırakmaktı. Ama üzülmedim mi tabi ki üzüldüm. Çünkü şöyle denildi: Müfredatta değişiklikler oldu, Ümmiye Koçak müfredatta konuldu, Atatürk kaldırıldı.”

Bunun ne derece doğru olup olmadığını bilmediğini kaydeden Koçak, “Çünkü Atatürk’ümüzü inkar etmek mümkün değil. Dünümüzü hatırlamasak, unutursak, yarın öbür gün biz de dün olacağız, unutuluruz. Biz geçmişimize sahip çıkalım ki geleceğimize de başkaları sahip çıksın. Onun için herkesin yeri ayrıdır, Atatürk’ümüzün yeri bambaşkadır” diye konuştu.

‘Nefes alıyorsam Atatürk sayesinde’

Kendisini Atatürkçü, çağdaş, laik bir Anadolu kadını olarak nitelendiren Koçak şöyle devam etti: “Bugün nefes alıyorsam Atatürk’ün sayesinde alıyorum. Bize kadınlık haklarımızı ilk önce Atatürk verdi. Biz bugünlere kolay gelmedik. Kız çocuklarının diri diri toprağa konulduğu tarihten bu yana mücadele ediyoruz. Biz geçmişimizin iyiliklerini de kötülüklerini de unutmamalıyız. Onun için ne geçmişimizdeki kahramanları, ne Atatürk’ü ne de bugün ki kahramanlarımızı unutmamalıyız.”