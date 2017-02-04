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Yaramazlara biraz batar!

Müezzinoğlu’na göre referandum seçimlerin finali: ‘Evet’ ile medeniyet yolu açılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, referandumun AKP’nin katıldığı tüm seçimlerin finali olduğunu savunarak, sandıktan ‘Evet’ çıkmasının ‘medeniyet’ yolunu açacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul’daki bir toplantıda konuşan Müezzinoğlu, ‘Hayır’ diyecek olan partilerin kararı kapalı kapılar ardında aldığını ileri sürerek, “Millete inanmayanlar, güvenmeyenler referanduma ‘Hayır’ diyorlar. CHP’nin siyaseti ve demokrasi anlayışı, samimiyetsizler üzerine kuruludur. Onlar  cumhura zulmettiler. Değerlerini yok saydılar” dedi.

‘Erdoğan için çalışacağız’

Sandıktan ‘Evet’ çıkmasının ülkeyi güçlendireceğini iddia eden Müezzinoğlu, “Milletin medeniyet hedeflerine ulaşabilmesinin yolu, sonucun ‘Evet’ çıkmasıyla açılacaktır. ‘Evet’ ile birlikte 15  yıldır süren, devam eden hizmetlerimizin kalıcı hale gelmesini sağlayacağız.  Milletin iradesini merkeze almayan sistem sorunu çözülecektir. Evet ile birlikte  mazlum ve mağdur milletlerin yanında duran Türkiye’nin daha da güçlenmesini  sağlayacağız” dedi.

Müezzinoğlu, esas hedeflerinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için çalışmak olduğunu söyledi: Dünya beşten büyüktür’ diyen kurucu  liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için çalışacağız. Evet ile  birlikte, cumhur ile cumhuriyetin; cumhur ile Cumhurbaşkanın kucaklaştığı bir  sistemi tesis edeceğiz.”

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