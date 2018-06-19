Müezzin tavuklarına saldırdı diye pompalı tüfekle köpek öldürdü

Kocaeli’de bir müezzin, tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle bir köpeği pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Körfez ilçesinde dün saat 17.00 sıralarında, yaralı görülen bir köpek, veterinere götürülmek istenirken yolda öldü.

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Veteriner, köpeğin boğazından tüfekle vurulduğunu belirledi. Köpeğin fotoğrafı sosyal medyadan paylaşılarak köpeği öldüren kişinin bulunması istendi.

Müezzine gözaltı

Şikayet üzerine ilçede görevli müezzin F.D. gözaltına alındı.

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Müezzinin, evinin önünde bulunan kümesindeki tavuklara saldırdığı iddiasıyla köpeği tüfekle ateş edip öldürdüğü belirlendi.

F.D.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

‘Kucağımda can verdi’

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, olayla ilgili şu bilgiyi verdi: “Zaman zaman toplumumuzda ölçüyü kaçıran, hayvanlara karşı gerekli sevgiyi beslemeyen insanlar türedi. Biz de böyle bir üzücü hadiseyi öğrendik. Hemen emniyetimizi aradık ve faili yakalandı. Şu anda gözaltında şahıs. Kendisine saygısı olmayan, hayvana saygısı olmayan, topluma saygısı olmayan insanlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını isterim. Biz ilçemizde hayvanlar için kedi, köpek ve kuş yuvaları yapıyoruz. Halkımızı hayvanlara karşı duyarlı olmalarını istiyoruz.”

Müteahhit Öztekin Çelikhas ise sahilde gördükleri köpeğin boğazından kan aktığını belirterek “Köpek çok kan kaybetmişti. Zabıtaya durumu bildirdik. Zabıtanın geç gelebileceğini düşünerek hemen kucaklayıp kendi aracımızla veterinere götürürken yolda kucağımızda can verdi” dedi.