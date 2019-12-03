Müdürün öğretmenlere ’18 maddelik talimat listesi’ne inceleme: Eğitim-Sen ‘Liyakat önemli’ dedi

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Silopi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sedat Som’un okuldaki sözleşmeli öğretmenlere gönderdiği 18 maddelik tebligat sonrası idari soruşturma başlattı.

Fotoğraf: Twitter

Evrensel’de yer alan habere göre, tebligatta sözleşmeli öğretmenlerin davranışlarını belirleyen maddeler yer aldı. Olayı 29 Kasım’da Eğitim Sen Şırnak şubesi duyurdu.

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Şırnak Eğitim-Sen Şube Başkanı Muzaffer Yıldırım, müdürün talimatının yasakçı bir zihniyetin ürünü olduğunu söyleyerek, “Son yaşanan olaylara baktığımızda bu konuda ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıkmıştır. MEB öğretmene yönelik saldırıları durdurmak istiyorsa güvencesiz istihdamı bir an önce sonlandırmalıdır. Okul idarecilerini sendikal aidiyetlere göre değil liyakata göre görevlendirmelidir” dedi.

Okul müdürü tarafından aday öğretmenlere gönderilen maddeler şöyle: