Müdür mahkemeyi tanımıyor: Kapatma kararı verilen imam hatip faaliyette

İstanbul’daki İsmail Tarman Ortaokulu’nun imam hatip kısmı, mahkeme tarafından kapatılmasına karar verilmesine rağmen dört aydır açık, veliler ise duruma tepkili.

BirGün’den Seda Balmumcu’nun haberine göre, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yer alan okulda kapatma kararına rağmen milli eğitim yetkilileri öğrenci alımına devam ediyor.

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Duruma tepkili olan velilerden İrfan Arslan okul yönetiminin mahkeme kararına itiraz ettiğini, mahkemenin itirazı reddettiğini ancak buna rağmen kayıtların devam ettiğini söyledi. Bu durum nedeniyle okuldaki öğretmenlerin tayinlerini istediğini belirten Arslan, okulun da artık ‘imam hatip öğrencilerinin düşük başarısını gizlemek için’ eskiden yayınladığı başarı tablosunu da artık yayınlamadığını belirtti.

Okulun imam hatip olma kararı verilmesinin ardından okulun önünde veliler nöbete başlamıştı. Nöbetin 784. gününde imam hatip kısmının mahkeme kararıyla kapatılmasına karar verilmişti.

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İmam hatip kısmının müdürü Harun Sağlam’ın yargı kararını uygulamadığı için yargılandığı davanın duruşmasının 7 Aralık’ta görüleceğini söyleyen Arslan, milli eğitim yetkililerinin de mahkeme kararını yerine getirmesi gerekliliğinin altını çizdi.