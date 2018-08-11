Vali ‘Sabotaj değil’ dedi: Mudanya’da ormanı küle çeviren yangında izmarit şüphesi

Bursa’da çıkan yaklaşık yedi saat sonra kontrole alındı. Bazı villaların da zarar gördüğü yangında 15-20 hektar alan küle döndü.

Mudanya ilçesinde bağlı Çağrışan köyünde bugün saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Reklam

İhbar üzerine bölgeye giden büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı.

Arazözlerle de yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını ifade eden yetkililer, “Yaptığımız çalışmalardan sonuç almaya başladık. Yangın şu anda Mudanya yolunda sağ tarafta bulunan villaları nispeten tehdit ediyor. Buradaki çalışmalarımız da sürüyor” ifadelerini kullandı.

Reklam

Yangına bir uçak ve altı helikopterle havadan, 100’e yakın arazöz, 28’i itfaiyeye ait olmak üzere 48 araçla da karadan müdahale edildi.

Köylere tehdit

Bursa kent merkezinden de görülebilen dumanlar Bursa-Mudanya karayolunu kapladı. Bunun üzerine karayolunun Geçit mevkii saat 14.30’da trafiğe kapatıldı. Yol saat 18.00 sıralarında yeniden trafiğe açıldı.

Yangın ilerleyen dakikalarda Çağrışan, Göynüklü ve Bademli köylerini tehdit eder hale geldi.

Göynüklü Mahalellesi Muhtarı Turgay Demirci, “Dumanlar çevreyi sardı. Yerleşim yerleri tehdit altında. Ben ailelerden uzak kalmalarını istiyorum” dedi.

Rant şüphesi

Mudanya’nın CHP’li belediye başkanı Hayri Türkyılmaz, yangınla ilgili şunları söyledi: “Yangını birkaç yerden başlaması nedeniyle şüpheli buluyorum. Benzer olayı biz 2015 yılında yaşamıştık. Burada rant için yangın çıkaranlar olursa onlara fırsat vermeyeceğim. Beklentileri tepetaklak olacak. Bunu bilsinler. Yangına ekiplerimizle müdahale ediyoruz.”

Aynı köyde 2015’te çıkan orman yangınında karaçamdan oluşan 50 hektarlık alan kül olmuştu.

Destek geldi

Bursa Valisi İzzettin Küçük de şiddetli poyrazın çalışmaları olumsuz etkilediğini belirterek “Rüzgar yangının sıçramasına neden oluyor. Bu da çalışmalarımızı etkiliyor. Bursa ve ilçelerinin yanı sıra çevre illerden de destek istedik. Birçoğu geldi, bazıları yolda” dedi.

Yangın saatler sonra Bademli mahallesindeki villalara sıçradı. Villaların çatılarının yandığı görüldü. Alevlere ekipler ve vatandaşlar müdahale ederken diğer konutlarda oturanlar ise evlerini boşalttı.

‘Sabotaj değil’

Vali Küçük, yangın bölgesinde inceleme yaptı. Yangının farklı yerlerde görülmesinin nedenini rüzgarın fazla olmasıyla açıklayan vali, can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını söyledi.

Küçük, şunları ifade etti: “Yangının birkaç yerde başlamasıyla ilgili söylentiler doğru değil. Rüzgarla ilgili sıçramalar var. Tamamen rüzgarla ilgili bir hadise. İlk değerlendirmelerimiz sabotaj değildir.”

Vali, yangının sigara izmaritinden kaynaklı çıkmış olabileceğini ve rüzgarın da etkisiyle büyüdüğünü dile getirdi.

Karaçamlar yandı

Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ise yangın ihbarını alınca hemen olay bölgesine gittiğini ve çalışmaları yerinde takip ettiğini söyledi.

Yangının Çağrışan Köyü’nde yol kenarında başlayıp rüzgarın etkisiyle karşı alana sıçradığını ifade eden Akın, “Çok güzel bir çalışma yaptık. Yangın daha da büyüyebilirdi. Kısa sürede kontrol altına aldık. Karaçam ağacından oluşan 15-20 hektar alanın zarar gördüğünü düşünüyoruz. Buraları önümüzdeki günlerde ağaçlandıracağız. Çalışmalar sabaha kadar sürecek” diye konuştu.