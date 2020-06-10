Mudanya’da tarihi yapıların etrafındaki 300 işletmenin ruhsatı iptal edildi

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Bursa’nın Mudanya ilçesinde ‘sit alanı’ olan sahillerdeki, tescilli tarihi yapıların etrafında bulunan işletmelerin ruhsatlarının iptal edilmesine karar verdi. Bunun üzerine bölge esnafı yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurdu.

Fotoğraf: DHA

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Mudanya’nın tarihi ve kültürel dokusu korunarak yaşatılan Girit Mahallesi’nin yanı sıra Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iskelesinin devamında bulunan Ömerbey Camii ile Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na kadar olan bölgedeki bazı binaları ‘tarihi yapı’ olarak tescilledi.

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Bu kararın ardından tarihi tescilli yapıların etrafında işletme olamayacağını belirten Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Mudanya belediyesinden kafe ve restoran gibi işletmelerin ruhsatlarının iptal etmesini istedi. Bu gelişme üzerine iş yerlerinin kapanmasını istemeyen yaklaşık 300 bölge esnafı, yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurdu.

‘Tebligat yapılacağı bildirildi‘

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’ndan çıkacak kararı beklediklerini söyleyen esnaf Başar Yegül, “Üç arkadaşımızın ruhsatları iptal oldu. Devamında bizlere tebligat yapılacağı bildirildi. Bu bölgede tescilli binalar var. Bu binaların çevresinde olan işletmelerin hepsi risk altında. Küçük bir bölge değil. Mudanya’nın içerisinde 136’ya varan tescilli bina mevcut. Bu binaların etrafında da 300 civarında işletme var. Bunların hepsi risk altında” dedi.

Salgın sürecinde bankadan kredi çekerek personelinin maaşını ödediğini, normalleşme sürecinin ilk günlerinde de işletmesinin kapanma tehdidiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen bölge esnafından Cihan Kutlu ise şunları söyledi: “Sezon dediğimiz beş aylık gibi kısa bir süre var. Kışın esnafımız kendini çevirecek kadar para kazanır. Yazın sezon geldiğinde iş yaparız. Kenara para koyup kışı da böyle atlatırız. Tam kışı atlattık, sezon başlarken pandemi süreci başladı. Dükkanlarımızı kapatmak zorunda kaldık. Çalışanlarımızı işten çıkarmadık. Maaşlarını vermeye çalıştık. Kredi çekmek zorunda kaldık. Bir sürü borç yaptık. Normalleşme süreciyle birlikte çalışmaya başlayarak borçlarımızı öderiz diye düşünüyorduk, ama bu ruhsat iptallerinin gelmesi Mudanya esnafı için yıkım oldu. Büyük bir sıkıntıya girdik.”