Müdahale sırasında ayağı kayan polis HDP’li vekille birlikte yere düştü

Diyarbakır’da HDP’li vekilleri engelleyen gruptaki bir polis ayağı kayıp yere düştü. Polisin çarptığı HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz de yere düştü.

HDP’li vekiller, bugün Abdullah Öcalan için açlık grevi yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e destek vermek için evine yürümek istedi.

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Bir grup vekil de Kayapınar ilçesindeki bir özel hastanenin önünde bir araya geldi. Polis burada gruba engel oldu.

Bu sırada gruptan ayrılan HDP’li Aydeniz tek başına yürümeye başladı. Aydeniz’i takip eden çevik kuvvet polislerinin biri, yağmurdan ıslanan zeminde kaydı. Polisle birlikte Aydeniz de yere düştü.

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HDP Milletvekili Saliha Aydeniz'in düşme anı. pic.twitter.com/IVZv36ldl4 — metinyoksu (@metinyoksu) February 15, 2019

Aydeniz’in olay sonrası hastaneye kaldırıldığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aydeniz’in düşme anı başka bir açıdan da görüntülendi.

Bu pozisyon VAR incelemesine gitmeli. 😁 pic.twitter.com/KESoMUHW4u — TÜRK Polisi ● 𐱅𐰇𐰼𐰰 (@TurkPolisiTC) February 15, 2019

HDP’li vekilin adı son olarak eylemde bir kadın polisin kolunu ısırmasıyla duyulmuştu. Aydeniz’e Van başsavcılığı tarafından ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘basit kasten yaralama’ suçlarından da soruşturma açıldı.