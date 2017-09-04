Mücadeleye devam: Favori Sırbistan’a 80-74 kaybeden Türkiye ‘ışık verdi’ 

Türkiye, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket2017) D grubundaki üçüncü maçında grubun favorisi Sırbistan’a 80-74 mağlup oldu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleye Kenan Sipahi, Sinan Güler, Cedi Osman, Barış Hersek ve Sertaç Şanlı beşiyle başlayan Türkiye ilk çeyreği 21-13, devreyi de 36-31 geride kapattı.

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Üçüncü çeyrekte de çekişmenin sürdüğü mücadelede final periyoduna Sırbistan’ın 53-45 üstünlüğüyle gidildi.



Dördüncü çeyreğin başında farkı eriten ve 59-57 öne geçen Türkiye, Sırbistan’ın eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic’le bulduğu sayılara engel olamayınca mücadeleden altı sayı farkla 80-74 mağlup ayrıldı.

Ay-yıldızlılarda Melih Mahmutoğlu 19, Cedi Osman 15, Semih Erden 13 ve Furkan Korkmaz 11 sayı üretti.

Türkiye, turnuvadaki dördüncü maçında 5 Eylül Salı günü saat 21:00’de Belçika’yla karşılaşacak.