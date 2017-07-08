‘Mücadelemize gölge düşürmeye kimsenin hakkı yok’: TGS’de bir ‘muhbirvari ifade’ istifası daha

Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkanı Ali Açar’ın Cumhuriyet davasında tanık sıfatıyla verdiği ifade sonrasında, yöneticilerden gazeteci Elif Akgül’ün ardından gazeteci Sevgim Denizaltı da istifa etti.

Açar, Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davadaki ifadesinde gazetenin yayın politikasını tartışmış, bunun üzerine sendikada yürütülen disiplin soruşturmasında uyarı cezasına çarptırılmıştı.

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Bunun üzerine TGS’nin tutumunu zayıf bulan şube yönetim kurulu üyesi gazeteci Akgül istifa etmişti.

Sendikanın İstanbul şubesinde şube sekreterliği görevini yürüten Denizaltı da, Açar’ın ifadesini gerekçe göstererek istifa etti.

Denizaltı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada durumun kabul edilemez olduğunu belirtirken, “TGS, yıllardır basın özgürlüğü mücadelesi veren ve bu mücadeleyi verirken bedeller ödemiş bir sendikadır. Ne gerekçeyle olursa olsun sendikamız tarihine ve bu onurlu mücadeleye gölge düşürmeye, haklarını korumakla yükümlü olduğumuz meslektaşlarımıza zarar verebilecek bir davranış içerisine girmeye kimsenin hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.