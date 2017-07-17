‘Mücadele bitmedi’ diyen Canikli: Kamuda ihraçtan fazla ‘FETÖ’ ilişkili çalışan var

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Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, kamuda ihraç edilenlerden daha fazla ‘FETÖ’yle ilişkili çalışan olduğunu söyledi.

AA’nın haberine göre Meclis’te OHAL’in üç ay daha uzatılması için yapılan görüşmeler sırasında söz alan Canikli, darbe girişiminin ve ‘FETÖ’nün ‘Türkiye Cumhuriyeti devletinin egemenliğini, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ortadan kaldırmayı hedefleyen küresel ölçekli bir proje’ olduğunu söyledi.

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Bugüne kadar yaklaşık 111 bin 240 kişinin ihraç edildiğini belirtek Canikli, şöyle devam etti. “Delillerle ispat edemiyoruz ama bugün kamuda ihraç edilenden daha fazla bu örgüte bağımlı, bu örgütle irtibatlı ve örgütün talimatlarını sorgusuz sualsiz yerine getirecek kadar hem kalbini, ruhunu hem de aklını oraya teslim etmiş kamu çalışanı olduğunu biliyoruz.”

Canikli, neden işlem yapılmadığının sorulabileceğini dile getirerek, kamudaki ihraç kriterlerinin objektif olduğunu, bunun dışında hiçbir subjektif faktörün ihraçta araç olarak kullanılmadığını söyledi.

Canikli şöyle devam etti: “Bunların önemli bölümü kripto, kriterlerin hiçbirine takılmamış. Şu anda da isimlendirme noktasında bilmediğimiz ama kesin olarak varlığına inandığımız kripto örgüt mensuplarının kamu ve diğer kuruluşlarda olduğunu biliyoruz. Dolasıyla bu mücadele henüz bitmedi. Mücadelenin aynı kararlılıkta, aynı ısrarla sürdürülmesi gerekiyor. Bunun için de OHAL’in tamamen terör örgütüyle mücadele anlamında verdiği bu imkanların kullanılmasına ihtiyaç var. Eğer bu imkanlar olmasaydı son KHK’daki 7 bin 400 örgüt mensubunun kamudan ihracını belki bir-iki yıl gerçekleştiremezdik. Burada çok hızlı hareket edilmesi gerekiyor. Terör örgütünün bütün gizli kalmış unsurlarının ortadan kaldırılması gerekiyor. O mücadelenin sürdürülmesi için de OHAL’in yeniden uzatılması gerekiyor.”