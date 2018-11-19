‘Muazzam hafta’: İki müzayede evi bir haftada 2 milyar dolarlık satış yaptı

Dünyanın en büyük müzayede salonlarından Londra merkezli Christie’s ve Sotheby’s geçen hafta düzenledikleri müzayedelerde yaklaşık 2 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

Avrupa medyasında ‘muazzam hafta’ diye nitelendirilen açık artırmalarda sanat eserleri, mücevher ve hatıra eşyaları yüksek fiyatlara alıcı buldu.

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Christie’s Amerika’da düzenlediği açık artırmada, 1.1 milyar dolarlık satış gerçekleştirirken Sotheby’s 835 milyon dolar değerinde satış yaptığını açıkladı.

Christie’s’in müzayedesinde ünlü İngiliz ressam David Hockney’in ‘Bir Sanatçının Portresi’ adlı eseri 90.3 milyon dolara alıcı bulmuştu.

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Amerikalı ressam Edward Hopper’ın ‘Chop Suey’ isimli tablosu da 92 milyon dolara satıldı.

Her ikisinin de alıcısı açıklanmadı.

Sotheby’s’ de düzenlenen satışta en dikkat çeken parçalardan biri de Fransa Kraliçesi Marie Antoinette’nin de bir dönem kullandığı inci ve pırlantalı kolyeydi. Kolye, 36.2 milyon dolara alıcı buldu.