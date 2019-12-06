Muayene olmak için gittiği hastanede iki diş hekimini bıçakladı

Elazığ’da, dün, muayene olmak için hastaneye giden S.A, biri stajyer iki diş hekimini bıçakladı. Hafif yaralanan diş hekimleri tedaviye alındı. Hastaneden kaçtıktan kısa süre sonra yakalanan S.A., tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Fırat Üniversitesi Diş Fakültesi Hastanesi’ne giden S.A.’nın pratisyen diş hekimi U.D. ve stajer B.B.’ye neden saldırdığı netlik kazanmadı.

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İhbar üzerine harekete geçen polis, S.A.’yı yakalayarak, gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.