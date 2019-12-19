Muavin otobüsün düşen plakasını alırken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde köpeğe çarptığı için şehirlerarası yolcu otobüsünün düşen plakasını almak isteyen muavin, bir otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Kaza Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli Kavşağı İstanbul istikametinde saat 00:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, akşam 18:15’de İstanbul seferini yapmak üzere Ankara’dan 41 AAZ 393 plakalı otobüsle ayrılan Bekir Karzan, gece 00:30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli Kavşağı İstanbul istikametinde bir köpeğe çarptı.

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Köpeğe çarpan Bekir Karzan, otobüsünü emniyet şeridine çekerek durdurdu. Yaptığı kontrolde otobüsün plakasının düştüğünü fark eden Karzan, otobüsün muavininden düşen plakayı almasını istedi. Plakayı almak için yola çıkan muavin Fedakar Karaboya’ya İsmail Özen, idaresindeki yabancı plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ve jandarma ekipleri Kuzey Marmara Otoyolu’nda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Fedakar Karaboya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Trafik polisi ve Jandarma olay yeri İnceleme ekipleri kaza yerinde bir süre incelemeler yaptı. Hayatını kaybeden otobüs muavini Fedakar Karaboya’nın cansız bedeni ambulansla Yenibosna’daki İstanbul Adli Tıp Kurumun Morgu’na kaldırıldı.

Jandarma ekipleri otobüsteki yolcular ile otobüsün sürücü Bekir Karzan ve yabancı plakalı otomobili sürücü İsmail Özen’i olayla ilgili ifadesini almak üzere karakola götürdü.