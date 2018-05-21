‘Muamma’yı Altan Tan bitirdi: CHP’den değil, Saadet Partisi’nden adayım

HDP’den istifa eden Diyarbakır milletvekili Altan Tan, Saadet Partisi’nin İstanbul 3’üncü bölge 1’nci sıra adayı olacağını söyledi.
Tan, 24 Haziran’da yapılacak seçimler için HDP’ye milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunmamıştı. Tan, aday olmamasına gerekçe olarak, ‘solun Kürt siyasal hareketi içerisindeki etkisini’ ve ‘HDP’nin HÜDA PAR’la ittifak yapmamasını’ göstermişti.
Tan’ın Saadet Partisi listelerinden adaylığı bir süredir dillendiriliyordu.
Ancak dün akşam saatlerinde Tan’ın 3’üncü bölge 9’uncu sırayı Saadet Parti kontenjanına ayırdığı ve Tan’ın buradan aday olacağı iddia edilmişti.
HDP’den istifa edip Saadet Partisi’ne geçen Tan, Odatv’ye yaptığı açıklamada, CHP’nin Saadet Partisi’ne verdiği milletvekili kontenjanından aday olmadığını, Saadet Partisi’nin İstanbul 3’üncü bölge 1’nci sıra adayı olacağını belirtti.