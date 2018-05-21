‘Muamma’yı Altan Tan bitirdi: CHP’den değil, Saadet Partisi’nden adayım

AKP kurucularından, Tayyip Erdoğan’ın bir dönemki yol arkadaşı Abdüllatif Şener bugün en çok konuşulan isimlerden biri. Adı, muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayları arasında dahi geçti. Şimdilerdeyse CHP’den Konya milletvekili adayı olacak. Şener’in AKP’nin ve kurmaylarının yarını, bugünü ve geçmişiyle ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı.