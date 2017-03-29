Muamma sona erdi: Dylan, Nobel ödülüne ‘nihayet’ kavuşacak

Nobel Ödüllü Amerikalı müzisyen ve şair Bob Dylan, Stockholm’deki ödül törenine katılacak.

Nobel’de Dylan muamması

İsveç Akademisi’nce verilen Nobel Edebiyat Ödülü’nün bu yılki sahibi, Amerikalı müzisyen ve şair Bob Dylan olmuştu. Dylan’a ödül verilmesinin gerekçesi ‘Amerikan müzik geleneğinde yeni şiirsel anlatımlar yaratması’ olarak açıklanmıştı.

Dylan, “İnanması zor. Harika ve inanılmaz” sözleriyle tanımladığı ödülü kabul ettiğini duyurmuş, İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenecek törenle ilgili, “Gidebilirsem katılacağım” demişti.

Ancak Dylan daha sonra fikir değiştirerek ödül törenine katılmasının ‘başka yükümlülükleri’ nedeniyle mümkün olmadığını söylemişti.

Ses kaydı ile mesaj okunacak

BBC’de yer alan habere göre akademi, Dylan’ın bu hafta sonu Stockholm’de düzenlenecek ödül törenine katılacağını duyurdu.

Ancak Dylan ödül töreninde konuşma yapmayacak, ses kaydı ile mesajını iletecek. Konuşma yapmadığı takdirde Dylan 900 bin dolarlık para ödülünü alamayacak.

Hiçbir medya kuruluşu katılmayacak

İsveç Akademisi’nin daimi sekreteri Prof. Sara Danius tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Güzel haber şu ki, İsveç Akademisi ve Bob Dylan bu hafta bir araya gelmeye karar verdi. Akademi Dylan’a diplomasını ve Nobel madalyasını verecek, Dylan’ı kutlayacak.”

Öte yandan küçük ve samimi bir ortamda yapılacağı açıklanan törene hiçbir medya kuruluşunun katılmayacağı duyuruldu.