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Yaramazlara biraz batar!

Muadil ilaç veren eczacıyı dövdüler

Gaziantep’te, yılbaşı günü nöbetçi olan eczacı Vehbi N. ve iki oğlu, doktorun yazdığı reçetedeki ilacın muadilini verdiği gerekçesiyle ilacı alan kişi ve yakınlarının saldırısına uğradı.

Fotoğraflar: DHA

Olay, yılbaşı gecesi Ocaklar Mahallesi’nde yaşandı. Eczacı Vehbi N. ve iki oğlunun işlettiği ve o gün nöbetçi olan eczaneye giden bir kişi, reçetesini vererek ilaçlarını aldı.

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Eczaneden ayrıldıktan bir süre sonda tekrar eczaneye giden bir grup, Vehbi N. ve oğullarına reçetedeki ilacın muadilini verdiği gerekçesiyle saldırdı. Yüzlerinden aldıkları darbelerle yaralanan üç kişi olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Darp raporu alan eczacılar, kendilerine saldıran ismi öğrenilemeyen kişilerden şikayetçi oldu. Yaşananlar ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

‘Sağlıkta şiddet toplumsal bir sorun’

İrfan Demirci.

Eczacılar Oda Başkanı İrfan Demirci şöyle konuştu: “Doktor tarafından yazılan ilacın eş değeri veriliyor. Eczacılar olarak eş değer ilaç vermede bir sıkıntı yok. Sağlık Bakanlığı da eş değer ilaç vermenin önünü açan politikalar güdüyor. Eczanede reçetede yazılan ilaçların aynısı olmadığı için eş değer olan ilacı veriyorlar. Sonra hasta yakınları yanlış ilaç verdiği gerekçesiyle eczaneye ve çalışanlara şiddet uyguluyor. Burada kimsenin yaşamaması gereken olaylar yaşanıyor.

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Hastanede, poliklinikte, sağlık ocağında, eczanede sağlık çalışanları sürekli şiddetle karşı karşıyalar. Bence sağlıkta şiddet bu ülkenin toplumsal bir sorunu. Sağlıkta şiddete herkesin sahip çıkması gerekiyor. Eczanede saldırıya uğrayan arkadaşlar darp raporu aldı. Emniyette de gerekli şikayetlerde bulunacaklar. Biz de Eczacılar Odası olarak eczacının yanında olacağız.”

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