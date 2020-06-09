Msn.com’un yapay zeka editörleri, ırkçılık haberinde çuvalladı

Microsoft’un haber sitesi msn.com’da yapay zeka editörleri ırkçılıkla ilgili bir haberde Little Mix müzik grubunun iki melez üyesini karıştırdı.

Leigh-Anne Pinnock ve Jade Thirlwall. Fotoğraf: Reuters

Geçen hafta Microsoft’un msn.com’da çalıştırdığı bazı editörleri işten çıkarıp yerine yapay zeka kullanacağı ortaya çıkmıştı.

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Yapay zekalı editörlerin ilk skandalı ise beyaz olmayan iki kadını birbirinden ayırt edememek oldu.

Little Mix grubunun Mısır kökenli Britanyalı üyesi Jade Thirlwall’un okulda maruz kaldığı ırkçılığın anlatıldığı haberde fotoğraf olarak grubun diğer üyesi Jamaika ve Barbados kökenli Britanyalı üye Leigh-Anne Pinnock’un fotoğrafı kullanıldı.

Thirlwall Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şöyle yazdı: “Kopyala-yapıştır haber yapacaksanız da grubun doğru melez üyesinin fotoğrafını kullandığınıza emin olun. Bu saçmalık Leigh-Anne Pinnock’la sürekli başımıza geliyor. Dört kişilik bir müzik grubunda beyaz olmayan iki kadını birbirinden ayırt edememeniz üzücü ve beni öfkelendiriyor.”

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Guardian’ın ulaştığı şirketin sözcüsü durum fark edildiği anda doğru fotoğraf konulduğunu söylemekle yetindi.