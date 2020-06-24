MSCI, Türkiye’yi gelişmekte olan ülkelerden çıkarıp alt endekse alabilir

Dünyanın en büyük endeks sağlayıcısı MSCI, Türkiye hisse senedi piyasasının gelişmekte olan ülkeler endeksinden çıkarabileceği uyarısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

MSCI, dün geceki açıklamasında hisse senetleri piyasasına kurumsal yatırımcı erişiminin daha da zorlaşması durumunda Türkiye’nin bir alt endekse alınabileceğini belirtti.

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Dünya çapında endeks izleyen fonların büyük bölümü MSCI endekslerine bakarak portföylerini belirliyor. Bir ülkenin endeksten çıkarılması veya endeks içindeki ağırlığının azaltılması hisse piyasalarından yatırımcıların çıkmasına neden olabiliyor.

MSCI ayrıca Türkiye hisse senedi piyasasına yatırımcı erişiminin daha da kötüleşmesi durumunda, Türkiye endeksinin gelişme ihtimali olan veya solo/tekil piyasalar statüsünde yeniden sınıflandırılabileceğini belirtti.

MSCI’nin açıklamasında şöyle dendi: “17 Haziran 2020’de yayımlanan MSCI 2020 Piyasa Erişimi İncelemesi’nde vurgulandığı üzere, Türk hisse senedi piyasasına yatırımcı erişimi, Ekim 2019 ve Şubat 2020’de açığa satış ve hisse senedi borç/ödünç verme yasaklarının getirilmesinden olumsuz etkilendi.”

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Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi: “Bu yasaklar, kurumsal yatırımcıların aktif yatırım görüşlerini ifade etmesi ve portföy riskinden korunmasını ciddi şekilde kısıtlıyor.”