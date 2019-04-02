Diken

Yaramazlara biraz batar!

MSB’den İmamoğlu’nun Anıtkabir ziyaretine eleştiri: Usulüne uygun değil

Milli Savunma Bakanlığı, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nın Anıtkabir ziyareti için, ‘“Usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Anıtkabir’e düzenlenen ziyaretlerin ‘Anıtkabir Hizmetleri Yönergesi’ne uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Anıtkabir’de düzenlenen bütün törenler ‘Anıtkabir Hizmetleri Yönergesine uygun olarak icra edilmektedir. Bugün Anıtkabir’de icra edilen törende, törene katılım sağlayanlar tarafından tören usül ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili personel ikaz edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Reklam

SON HABERLER

Guardian: Soğan fiyatları, Erdoğan’ın sonunun başlangıcı olabilir

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Guardian’da yer alan bir yazıda, “Türkiye’nin seçim şoku (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’ın sonunun başlangıcı mı” diye soruldu. Erdoğan’ın, seçimi, liderliğine ilişkin bir referanduma dönüştürdüğü belirtilerek ‘soğan fiyatlarının Erdoğan’ın sonunun başlangıcı olabileceği’ savunuldu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...