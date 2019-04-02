MSB’den İmamoğlu’nun Anıtkabir ziyaretine eleştiri: Usulüne uygun değil

Milli Savunma Bakanlığı, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nın Anıtkabir ziyareti için, ‘“Usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir” dedi.

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Anıtkabir’e düzenlenen ziyaretlerin ‘Anıtkabir Hizmetleri Yönergesi’ne uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Anıtkabir’de düzenlenen bütün törenler ‘Anıtkabir Hizmetleri Yönergesine uygun olarak icra edilmektedir. Bugün Anıtkabir’de icra edilen törende, törene katılım sağlayanlar tarafından tören usül ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili personel ikaz edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.“

