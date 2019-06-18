MSB’den ABD’nin S-400 mektubuna 12 gün sonra yanıt: Üsluptan rahatsız olduk

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD savunma bakanı görevini vekaleten yürüten Patrick Shanahan’ın S-400 alımına ilişkin gönderdiği mektuba yanıt vererek ABD’nin ‘müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlığın yeniden vurgulandığını’ söyledi.

ABD, Türkiye’yi S-400 almaktan vazgeçmemesi halinde F-35 savaş uçağı programından çıkarmakla tehdit ederken, Shanahan 6 Haziran günü Türkiye’nin F-35 programından nasıl çıkarılacağının ana hatlarının yer aldığı bir mektubu Savunma Bakanı Hulusi Akar’a iletmişti. Türkiye’ye 31 Temmuz’a kadar mühlet verildiği belirtilmişti.

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Mektup, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından “Kimse Türkiye’ye ultimatom veremez” diye yorumlanmış, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da mektuptan sonraki ilk AKP grup toplantısında Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemini aldığını ve ‘bu işin bittiğini’ söylemişti.

Akar tarafından gönderilen mektupta değinilen konular şöyle özetlendi: “Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulanmış, bilinen görüşlerimiz ve önerilerimiz detaylı olarak aktarılmıştır. Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edilmiştir.”