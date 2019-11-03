Milli Savunma Bakanlığı’ndan ABD ve Fransa’ya kınama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’nı kınayan ABD ve Fransa’yı kınadı.

ABD Temsilciler Meclisi, 1915’te Osmanlı devletinin Anadolu topraklarında Ermenilere yapılanları ‘soykırım’ olarak tanıyan karar tasarısını 30 Ekim’de kabul etmişti. Ertesi gün de Fransa Ulusal Meclisi’i Barış Pınarı Harekatı’nı kınayan karar tasarısını kabul etmişti.

Reklam

MSB, ABD ve Fransa’nın kınamalarına ilişkin yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “ABD’nin Barış Pınarı Harekatı’nı bahane ederek Ermeni soykırımı yasa tasarısını gündeme getirmesi ile ülkemize ve yöneticilere yönelik yaptırım kararı alması, hem 17 Ekim 2019 tarihinde imzalanan mutabakata hem de stratejik ortaklık ve NATO müttefikliği ruhuna aykırıdır. Fransa Ulusal Meclisi’nin Barış Pınarı Harekatı’nı hedef alan kararı, başta Fransız halkı olmak üzere dünya kamuoyundan gerçekleri saklama ve çarpıtma gayretinden başka bir şey değildir. Sözde Ermeni soykırımını kabul eden ABD Temsilciler Meclisi ile PKK/YPG’yi ‘müttefik’ olarak tanımlayan Fransa Ulusal Meclisi’ni kınıyoruz. Bilinmelidir ki Avrupa ile terörizm arasındaki son engel olan Türkiye, terörizmle savaşın cephe ülkesidir.”