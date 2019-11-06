MSB: YPG’den son 24 saatte 11 taciz saldırısı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG’lilerin son 24 saatte çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere 11 taciz saldırısı yaptığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle dendi: “TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz- saldırı gerçekleştirdi.”