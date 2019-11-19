MSB: YPG, Tel Abyad’da okula saldırdı: Üç ölü, sekiz yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik taciz saldırılarına devam eden YPG’nin, Tel Abyad’ın Curn köyündeki bir okula attığı havan toplarıyla üç kişinin öldüğünü, sekiz kişinin de yaralandığını açıkladı.

Fotoğraflar: DHA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle dendi: “Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik taciz/saldırılarına devam eden ve bombalı terör saldırıları düzenleyen terör örgütü PKK/YPG, bu kez de Tel Abyad’ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurdu. üç masum sivil yaşamını yitirirken, çocuklarla birlikte sekiz sivil de yaralandı.”