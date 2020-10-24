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Yaramazlara biraz batar!

MSB: Türkiye’nin, NATO taahhütlerine aykırı hareket ettiğini iddia etmek tutarlı değil

Milli Savunma Bakanlığı, “İttifak içerisindeki sorumluluklarını harfiyen yerine getiren Türkiye’nin, NATO taahhütlerine aykırı hareket ettiğini iddia etmek tutarlı değildir” açıklamasını yaptı.

Fotoğraf: Reuters

ABD’de biri Cumhuriyetçi biri de Demokrat Partili olmak üzere iki senatör, Başkan Donald Trump yönetimine Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemleri aldığı için yaptırım getirme çağrısında bulunmuştu.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Rus savunma sistemi S-400’lerin Türkiye için bir tercih değil zorunluluk olduğunu, hava savunma sisteminin Türkiye’de NATO sistemlerine entegre edilmeyeceğini söylemişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Sözcüsü Yb. Şebnem Aktop’un açıklamasında, tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava Savunma Sistemi’nin hazırlıkları kapsamında doğal sürecin bir parçası olarak deneme ve sistem kontrollerinin yapıldığı belirtildi.

NATO müttefiklerinin kullanmakta olduğu S-300’ler gibi S-400 sistemi de müstakil olarak ve hiçbir NATO Komuta Kontrol sistemine entegre edilmeden kullanılacaktır” denilen açıklamada, şunlara da yer verildi:

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  • Geniş bir coğrafyada farklı risk ve tehditlere karşı salgına rağmen kesintisiz şekilde mücadele ederken, ittifak içerisindeki sorumluluklarını harfiyen yerine getiren Türkiye’nin NATO taahhütlerine aykırı hareket ettiğini iddia etmek tutarlı değildir. 
  • Dost ve müttefiklerimizden beklentimiz, ilişkilerin bozulacağı gibi söylemler yerine, S-400 sistemi ile ilgili bugüne kadar getirdiğimiz alternatif çözümler ile varsa ilave alınabilecek makul teknik tedbirlerin görüşülmesine odaklanılmasıdır. Türkiye’nin amacı kimseyi üzmek değil, halkının güvenliğini sağlamaktır.

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