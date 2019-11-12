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Yaramazlara biraz batar!

MSB: Türk-Rus kara devriyesi, ‘provokatörlerin kışkırtmasına rağmen’ devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, 22 Ekim’de varılan ‘Soçi Mutabakatı’nın uygulaması olan Türk-Rus kara devriyesinin beşincisinin, Kobani’de (Ayn el-Arap) icra edildiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, devriye sırasında ‘provokatörlerin kışkırtmaları’nın gerçekleştiği de vurgulandı. Sosyal medyaya ise geçen devriyede olduğu gibi Türk zırhlı araçlarını taş ve çeşitli araçlarla engellemeye çalışan göstericilerin görüntüleri yansıdı.

1 Kasım’daki ilk Türk-Rus ortak devriyesi. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle dendi: “Fırat’ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi; provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor.”

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