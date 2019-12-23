MSB: Tel Abyad’da bomba yüklü araç patlatıldı; sekiz kişi hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin Tel Abyad kentine bağlı Suluk Atik köyünde, bomba yüklü araç patlatıldığını ve saldırıda biri çocuk sekiz kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Terör örgütü PKK/YPG, yine Barış Pınarı Bölgesi’nde yer alan masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk Atik beldesinde patlattıkları bomba yüklü araçla biri çocuk, biri kadın olmak üzere 8 masum sivili daha katletti, çok sayıda sivili de yaraladı.”