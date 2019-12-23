Diken

Yaramazlara biraz batar!

MSB: Tel Abyad’da bomba yüklü araç patlatıldı; sekiz kişi hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin Tel Abyad kentine bağlı Suluk Atik köyünde, bomba yüklü araç patlatıldığını ve saldırıda biri çocuk sekiz kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Terör örgütü PKK/YPG, yine Barış Pınarı Bölgesi’nde yer alan masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk Atik beldesinde patlattıkları bomba yüklü araçla biri çocuk, biri kadın olmak üzere 8 masum sivili daha katletti, çok sayıda sivili de yaraladı.”

Reklam

SON HABERLER

Karamollaoğlu’ndan Kanal İstanbul eleştirisi: Vazgeçmezler çünkü rant var

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul projesini eleştirerek, “Yaparsınız, devlet size eğer önümüzdeki 5-10 sene daha imkan verirse bunu da belli bir noktaya getirebilirsiniz. Ama bilin ki bu çare etmez, çare olmaz. Dünyanın neresine giderseniz gidin kimseye burayı Süveyş Kanalı’na, Panama Kanalı’na benzetemez” dedi.

Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş yasalara göre davrandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Ankara milletvekili Sinan Aygün’ün, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP’li üç belediye meclis üyesi hakkındaki ‘rüşvet‘ iddialarına ilişkin “Mansur Yavaş yasalara göre davranmıştır” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...