MSB: Tel Abyad’da bomba yüklü araç patlatıldı; sekiz kişi hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin Tel Abyad kentine bağlı Suluk Atik köyünde, bomba yüklü araç patlatıldığını ve saldırıda biri çocuk sekiz kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Terör örgütü PKK/YPG, yine Barış Pınarı Bölgesi’nde yer alan masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk Atik beldesinde patlattıkları bomba yüklü araçla biri çocuk, biri kadın olmak üzere 8 masum sivili daha katletti, çok sayıda sivili de yaraladı.”