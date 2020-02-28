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Yaramazlara biraz batar!

MSB, Suriye askeri hedeflerini SİHA’larla vurduğu görüntüleri yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün 33 askerin hayatını kaybetmesi sonrası Suriye hükümet güçlerine ait hedeflerin silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile vurulduğu görüntüleri, resmi web sitesinden yayınladı.

Bakanlığın web sitesinde, görüntülerin yer aldığı sayfada, şöyle dendi: “İdlib’de 33 kahraman silah arkadaşımızı şehit verdiğimiz, 32 kahraman silah arkadaşımızın da yaralandığı hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla derhal 200’den fazla rejim hedefi ağır şekilde ateş altına alınmıştır. 

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Bu atışlar sonucunda beş helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 çeşitli cins ve çapta top ve obüs, beş mühimmat kamyonu, bir SA-17,  bir SA-22 hava savunma sistemi, üç mühimmat deposu, iki malzeme deposu, bir karargâh binası ve 309 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir.”

Suriye hava sahasının tamamen Rusya’nın kontrolünde olduğu ve izin almadan uçuş yapılamadığı, Türk yetkililerin açıklamalarından, biliniyor.

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