Diken

Yaramazlara biraz batar!

MSB: Siirt’te mayına basan bir asker şehit oldu

Siirt’in Pervari ilçesi Hık Tepe bölgesinde, keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, araziye daha önce tuzaklandığı değerlendirilen mayına basan bir asker hayatını kaybetti.

Fotoğraf: TSK

Milli Savunma Bakanlığı’nca yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “Siirt Pervari bölgesinde, 04 Mayıs 2020 tarihinde, bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından daha önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

Reklam

Hayatını kaybeden asker Bekir Gündeş’in yarın düzenlenecek törenle Kahramanmaraş’ta toprağa verileceği belirtildi. 

SON HABERLER

Cinsel hayatına da ‘sosyal mesafe’ giren çiftlere uzmanlardan öneriler

“Önümüzdeki sene ‘bebek patlaması’ yaşanabilir”. Dünyanın çoğu ülkesinde corona virüsü nedeniyle mart ayı başında henüz yeni evlere kapanmalar başlamışken, uzmanların tahmini bu yöndeydi. Ancak yaklaşık iki ay sonra küresel bir pandeminin sanıldığı gibi afrodizyak etkisi yaratmadığı anlaşıldı.

Kılıçdaroğlu’ndan öğrenciye: Gazeteci olduğunuzda biz iktidar olacağız

Öğrenciler, YÖK’ün corona virüsü nedeniyle geçilen online eğitime ulaşamayan öğrencilere “Paranız yoksa okumayın” dediğini söylerken, Kılıçdaroğlu, gazeteci olmak istediğini söyleyen bir öğrenciye “Gazeteci olduğunuzda iktidar olacağız, daha özgür bir ortamda haber yapma imkanınız olacak” cevabını verdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...