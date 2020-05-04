MSB: Siirt’te mayına basan bir asker şehit oldu

Siirt’in Pervari ilçesi Hık Tepe bölgesinde, keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, araziye daha önce tuzaklandığı değerlendirilen mayına basan bir asker hayatını kaybetti.

Fotoğraf: TSK

Milli Savunma Bakanlığı’nca yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “Siirt Pervari bölgesinde, 04 Mayıs 2020 tarihinde, bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından daha önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

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Hayatını kaybeden asker Bekir Gündeş’in yarın düzenlenecek törenle Kahramanmaraş’ta toprağa verileceği belirtildi.