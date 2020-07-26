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Yaramazlara biraz batar!

MSB: Selanik’te Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını ‘şiddetle kınadı‘ ve ‘lanetledi‘. 

Fotoğraf: DHA

Selanik’te cuma akşam saatlerinde yapılan protesto gösterilerinde aşırı sağcı bir grup Türk bayrağı yakmıştı.

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MSB, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılmasına Yunanistan’da gösterilen tepkiler üzerine Twitter hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu. “Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır.”

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