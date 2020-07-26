MSB: Selanik’te Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP kurultayında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini şu sözlerle ifade etti: “Genel başkanımızla ilgili zerre kadar sorgulayacağımız bir şey yok. Sadece etrafını iyi bir yönetimle toparlamamız gerekiyor.”