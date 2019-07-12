MSB: S-400’lerin Ankara’ya teslimatı başladı

İklim Haber ve KONDA’nın yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye’de her iki kişiden biri ‘iklim krizinin etkilerinin şimdiden hissedildiğini’ söylerken toplumun yüzde 84’ü hükümet ve belediyeleri iklim konusunda sınıfta bırakıyor. Toplumun sadece yüzde 16’sı hükümetin iklim kriziyle mücadelede yeterli çabayı gösterdiğini düşünüyor.