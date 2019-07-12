MSB: S-400’lerin Ankara’ya teslimatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) S-400’lerin birinci grubunun Ankara’ya teslimatının başladığını açıkladı.
ABD yönetimi Ankara’nın Rus yapımı S-400 füzelerini teslim alması halinde, Türkiye’ye yaptırım uygulamayı ve F-35 savaş uçağı programından çıkarmayı planlıyor. Olası yaptırımların arasında Türkiye’nin ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamına alınması da yer alıyor.
Bakanlık Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başladı.”
Savunma Sanayi Başkanlığı da “Sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanıma başlanacaktır” açıklamasını yaptı.