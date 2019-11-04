MSB: Resulayn’daki su tesisi onarılıp çalıştırılacak

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde Rasulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimleri de besleyen Allouk su tesisinin tam kapasite ile çalışması için incelemeler yapıldığını açıkladı.

Fotoğraflar: DHA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle dendi: “Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad ve Rasulayn halkı üzerindeki baskı ve zulmüne son veren Kahraman Mehmetçik, Suriyeli Kürt kardeşlerimizin her türlü ihtiyacının giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda AFAD ve Devlet Su İşleri yetkilileri ile birlikte Rasulayn bölgesindeki Allouk Su Tesisi’nde keşif faaliyetleri yapıldı.”

Reklam

Bölgede bulunan beş kuyu ve dört jeneratörün, Rasulayn- Derbesiye- Haseke ve kırsal kesimlerini beslediği belirtilen açıklama, şöyle devam etti: “Bakım ve onarım isteyen, yarı faal durumda olan su tesisinin elektrik veya yakıt sağlanması durumunda tamamen faal duruma geçebileceği değerlendirildi. Bakım ve onarımının kısa süre içinde tamamlanarak Allouk Su Tesisi’nin tam kapasite ile çalışması sağlanacak.”