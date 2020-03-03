MSB: Rejimin açtığı ateş sonucu bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde Suriye ordusunun ateş açması sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabında yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejimin açtığı ateş sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dokuz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız.”

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Açıklamada ayrıca, “Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden dokuz tank, iki obüs, altı ÇNRA ve iki askeri aracın imha edildiği, 299 rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir” dendi.

Türkiye, Suriye’nin İdlib kentinde Suriye ordusunun saldırısı sonucu 34 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Bahar Kalkanı Harekatı başlatılmıştı.