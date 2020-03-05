MSB: Rejimin açtığı ateş sonucu bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun saldırısı sonucu piyade uzman çavuş Fatih Kara’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabında yer alan, bakan Hulusi Akar imzalı açıklamada, “Silah arkadaşımız, 5 Mart 2020 tarihinde Bahar Kalkanı bölgesinde rejimin açtığı ateş sonucu şehit olmuştur” ifadelerine yer verildi.
Akar’ın açıklamasında, “Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dendi.
Bakanlık, üç askerin de yaralandığını bildirdi.
DHA’nın haberine göre Kara’nın haberi, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Kockıran köyünde yaşayan ailesine verildi.
İdlib’de 27 Şubat’ta Suriye ordusunun hava saldırısında 33 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Bahar Kalkanı Harekatı başlatılmıştı. Türkiye ile Rusya, bu geceden itibaren bölgede ateşkes ilan edilmesi konusunda anlaşmıştı.
İdlib kentinde dün Suriye ordusunun saldırısı sonucu yaralanan sözleşmeli er Enes Kaya da bugün hayatını kaybetmişti.