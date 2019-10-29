MSB: Rejim unsuru iddia edilen 18 kişi sağ ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye hükümet güçlerine ait olduğunu iddia eden 18 kişinin, Barış Pınarı Harekatı sonunda ABD ile mutabakat sonucu girilen Resulayn’ın güneydoğusunda ele geçirildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şöyle dendi: “Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ olarak ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir.”

Reklam

Bu açıklama ile sosyal medyada yayılan ve bazı haber sitelerine de konu olan Suriye hükümet güçlerine ait bazı askerlerin ele geçirildiği yönündeki haberler, teyit edilmiş oldu.

Suriye hükümet güçleri ile Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu arasında bazı çatışmalar yaşandığı bilgisi de haber sitelerinde yer aldı. DW Türkçe, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamayı haberleştirerek, Resulayn kentinin güneyinde yer alan Esadiye köyünde çıkan çatışmada, Esad rejimine bağlı altı askerin yaralandığının öne sürüldüğünü bildirdi.