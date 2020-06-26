MSB: Operasyonda bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) operasyon bölgesinde bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, bugün teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu iki terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”