MSB: Navtex bölgesine yaklaşan Yunan uçakları uzaklaştırıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan F-16’larının Türk F-16’ları tarafından bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bakanlığın yazılı açıklamasında, Türk Hava Kuvvetleri’nin dün radar sisteminde, Girit adasından kalkarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ne doğru giden altı F-16 uçağının tespit edildiği belirtildi.

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Uçakların, Navtex ilan edilen bölgeye yaklaştığı belirtilen açıklamada, askeri trafiği gözlemek ve uçakları bölgeden uzaklaştırmak amacıyla Türk savaş uçaklarının Kıbrıs adasının güneybatısında önleme yaptığı kaydedildi.

Bakanlık, uçakların Yunanistan’a ait olduğunun anlaşıldığı, bölgeden uzaklaştırıldığı aktarılarak “Deniz ve Hava kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz’de de hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak konusunda sonsuz bir kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında deniz sınırları konusunda anlaşmazlık devam ediyor. Bakanlığın bahsettiği Navtex bölgesinde Oruç Reis gemisi sismik araştırmalarını sürdürüyor.