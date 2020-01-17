MSB: Kuzey Irak’ta bir asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta bir askerin, yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fotoğraflar: DHA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şöyle dendi: “Irak Kuzeyi Hakurk’ta üs bölgesinde görevli kahraman bir silah arkadaşımız teröristlerin sızma girişimini engellemek maksadıyla attığı el bombası ile yaralanmış, tahliye edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

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DHA, 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı’nda görev yapan, bir yıllık Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak’ın acı haberinin, memleketi Konya’nın Ilgın ilçesi Dığrak Mahallesi’nde yaşayan babası Mehmet Altınayak ve annesi Elif Altınayak’a askeri yetkililer tarafından verildiğini bildirdi.