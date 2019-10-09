MSB: Kara harekatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye Milli Ordusu ile birlikte kara harekatına başlandığını açıkladı.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Millî Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat’ın doğusuna kara harekâtına başladı.

🇹🇷#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı🇹🇷 pic.twitter.com/5cAYKcMKBf Reklam

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2019

NTV’nin askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Resulayn ve Tel Abyad’a dört koldan giriş yapıldığı bildiriliyor.