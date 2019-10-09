MSB: Kara harekatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye Milli Ordusu ile birlikte kara harekatına başlandığını açıkladı.
NTV’nin askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Resulayn ve Tel Abyad’a dört koldan giriş yapıldığı bildiriliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye Milli Ordusu ile birlikte kara harekatına başlandığını açıkladı.
NTV’nin askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Resulayn ve Tel Abyad’a dört koldan giriş yapıldığı bildiriliyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde Fırat nehrinin doğusunda YPG’ye yönelik harekatın başladığını duyurdu.
Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Sözcüsü Ahmet Musa, Türkiye’nin operasyonuna karşı çıkmaları için insan hakları örgütlerine, demokratik ülkelere, Avrupa Birliği’ne ve Birleşmiş Milletler’e ‘Türkiye’nin saldırısına karşı çıkın’ çağrısı yaptı.
Birçok siyasi parti, Suriye’nin kuzeyinde YPG’ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek için açıklama yayınladı.
Avrupa Komisyonu ve Almanya’dan Türkiye’ye ‘operasyonu durdurun’ çağrısı yapıldı.
Suriye’deki Demokratik Suriye Güçleri (DSG) hedeflerine yönelik harekatın başlamasının ardından sınırın Türkiye tarafına roket ve havan saldırısı gerçekleşti.