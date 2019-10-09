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Yaramazlara biraz batar!

MSB: Kara harekatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye Milli Ordusu ile birlikte kara harekatına başlandığını açıkladı.

NTV’nin askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Resulayn ve Tel Abyad’a dört koldan giriş yapıldığı bildiriliyor.

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