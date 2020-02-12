MSB: Jeffrey’den ‘YPG’ye desteğin tamamen sonlandırılması’ istendi

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile İdlib ve bölgesel güvenlik konularını görüştü. Görüşmede, ABD’nin YPG’ye desteğinin de gündeme geldiği bildiriliyor.

Fotoğraf: DHA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jeffrey ve beraberindeki heyet ile görüşmesinde Karaosmanoğlu, İdlib’deki insanlık dramının sona erdirilmesi için bütün ülkelerin daha somut adımlar atması gerektiğini, aksi takdirde yeni bir göç dalgasının Türkiye’nin de sınırlarını aşacağını ifade etti. Ayrıca, ABD’nin silah ve mühimmat başta olmak üzere ‘YPG’ye desteğini tamamen sonlandırması gerektiği’ de vurgulandı.

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ABD’nin Ankara Büyükelçiliği ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Jeffrey’nin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmesinde ‘Suriye’de istikrarı ve güvenliği arttırmaya ve IŞİD’in yenilgiye uğratılmasına yönelik çabaların ele alındığı’ kaydedildi.