MSB: IŞİD ile Fırat’ın doğusunda da mücadeleye devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin IŞİD’den (DEAŞ) en fazla zarar gören ülkelerden biri olduğunu belirterek, bu örgüt ile yurt içi ve yurt dışında artan tempo ile mücadele ettiğini, bu mücadelenin ‘Fırat’ın doğusunda da devam edeceğini’ açıkladı.

2016’da, TSK destekli ÖSO militanlarının Dabık’ı IŞİD’den temizledikten sonraki durum. Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat Kalkanı Harekâtı’nda sahada DEAŞ (IŞİD) ile göğüs göğüse mücadele eden tek koalisyon ve NATO ülkesi ordusu olduğu bildirildi. Açıklamada, şöyle dendi: “DEAŞ’ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan Türkiye; hem yurt içinde hem de sınırlarının ötesinde bu terör örgütü ile artan tempo ve şiddetle mücadele etti, Fırat’ın doğusunda da mücadeleye devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat Kalkanı Harekâtı’nda DEAŞ’ın kutsiyet atfettiği Dabık bölgesini ele geçirmesi ile örgüte en büyük askeri ve ideolojik darbe vuruldu.”